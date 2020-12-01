台東縣延平鄉公所宣布發放「抗疫禮金」，包含新生兒、新移民，甚至是監所收容人，全體鄉民都可領到1000元。(蔡旻妤攝)

台東縣延平鄉受到新冠疫情影響，上半年活動幾乎全部取消，經費也有剩餘，因此鄉公所決定在年底發放防疫禮金，包含新生兒、新移民，甚至是監所收容人，全部的鄉民都可領到1000元，消息公布後，鄉民都說是防疫期間的小確幸。

延平鄉代表會日前通過「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情振興經濟抗疫禮金發放處理自治條例」，由12月起至明年2月，發放每位鄉民1000元抗疫禮金，是縣內首例因疫情發放禮金的鄉鎮。

「知道，很開心啊！」、「快過年了，口袋有錢比較踏實」部落陳小姐和王小姐都說，知道消息後，像是過年領到紅包的感覺，將用來買口罩、泡麵等民生用品；從事資源回收的阿嬤肯定政策美意，她說，家中5人一共多了5000元，相當於撿了2個月的資源回收，要把這筆錢留著應急使用。

鄉長胡黃廣文表示，延平屬觀光、農業鄉村，這筆預算來源主要來自上半年疫情管制，許多活動都停辦，以及2歲以下因生育率低而結餘的幼兒補助，經費不會排擠其他預算，目前預估編列360萬元因應，全鄉約3500多名鄉民受惠。

鄉公所指出，防疫禮金由即日起開始申請，將於27日開始至2月10日，以現金和劃撥方式發放，只要是11月18日前設籍該鄉的鄉民、新移民，甚至監所受戒治人，及12月31日以前出生的新生兒都能領到防疫禮金，消息公布後，詢問電話就接到手軟。

(中時 )