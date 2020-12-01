109年度「小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽活動，中華藝術學校連續6年奪冠，今年以養殖業記錄為主題的「代代有漁」奪得高中職組金牌，「漁船」、「轉角之外」分獲第二、三名。師生們擅長取材自生活，連結解決問題的素養與歷程，展現學子創意。

「代代有漁」以魚塭偷撈魚新聞事件發想，凸顯高雄在地養殖漁業現況。導演邱慧瑜說，在前期田野調查過程裡，同學們分工合作地到現場勘景與訪談漁民，及查詢政府部門官網資料，來了解養殖漁業的知識。

銀牌作品「漁船」則是紀錄養殖漁業的資訊與甘苦談，帶領民眾認識環境、氣候、水質對傳統養殖業的影響，認識養殖人家真實生活面。

華藝附設雙語小學也獲佳績，五年級學生團隊以獲得HACCP優質認證的華藝午餐為拍攝背景，探討該如何抗拒對身體不好的美食，榮獲國小組第二名的佳績。

高中部指導老師陳沛瑜說，影片透過影像的美感組成意象式的故事，成功的跨越語言、文化，並串起人與人之間的情感，帶來感動。校長吳梅嵩表示，學校希望學生藉由實作歷程產生興趣，印證課堂所學知識與技能，並藉由題材來延伸生活素養、生活科技與創意思維。

本屆華藝得獎微電影作品也將在5日秋季展演中的「動、漫音像萬花筒」、「藝術風景萬花筒」兩活動場域公開播放。

(中時 )