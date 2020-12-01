燁輝12月鍍鋅、烤漆鋼品內銷價 每噸漲500元 17:402020/12/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍍面大廠燁輝（2023）宣布，調漲12月份鍍鋅和烤漆鋼板內銷價格，每公噸漲500元；且提前調漲明年2月份外銷價格，每公噸漲30美元。 伴隨國際鋼市好轉，內外銷接單順暢，燁輝表示，11月份內外銷接單達到九成以上，預計12月份接單接近滿檔階段。 (工商 ) #燁輝 #鍍鋅 #調漲 #每公噸漲 #內外銷接單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興廢鋼、鋼筋 每噸漲200元 04:102020/12/01 證券．權證 傳產股逆轉勝 13檔強勢接棒 04:102020/12/01 證券．權證 《商情》競爭油品走軟 拖累馬來西亞棕櫚油收低 11:252020/12/01 財經 外銷盤價漲 唐榮業績受惠 04:102020/12/01 證券．權證 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 衝刺餐飲營收 國賓A CUT全新套餐開賣 16:292020/12/01 生活 台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物 首推聯名食品 13:402020/12/01 財經 踢踏熱潮席捲花蓮 捐款換門票看舞做公益 13:522020/12/01 寶島 《鋼鐵股》看好中鋼明年獲利躍增 外資喊上26.5元 16:312020/12/01 財經 年終最大檔雙12促銷起跑 最狂電商優惠一次抓 11:582020/12/01 科技 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 要聞 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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