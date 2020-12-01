鍍面大廠燁輝（2023）宣布，調漲12月份鍍鋅和烤漆鋼板內銷價格，每公噸漲500元；且提前調漲明年2月份外銷價格，每公噸漲30美元。

伴隨國際鋼市好轉，內外銷接單順暢，燁輝表示，11月份內外銷接單達到九成以上，預計12月份接單接近滿檔階段。

(工商 )