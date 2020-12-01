意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出最新一代Qi無線超級快充晶片STWLC88。新產品的輸出功率高達50W，能滿足消費者在無需插電的情況下即可迅速為手機、平板、筆記型電腦等個人電子產品補給電力，無論是安全性或是充電速度皆比擬有線充電。在手機無線充電應用方面，意法半導體新一代50W無線充電IC的充電速度是上一代產品的兩倍。

為了讓個人電子裝置獲得安全高功率無線充電之功能，產品必須解決一系列設計挑戰和難題，其中包括效能、通訊可靠性、異物偵測（Foreign Object Detection，FOD），以及過熱、過壓和過流等保護。

身為無線充電WPC聯盟的資深成員，意法半導體多年來一直為產業標準Qi無線充電系統平台提供設計解決方案，利用專利硬體、先進的訊號處理演算法和專有的ST SuperCharge（STSC）協議，克服超出標準範圍的技術挑戰。

透過整合這些技術強項，STWLC88和STWBC2數位控制器組合提供一套功能完整的收發解決方案，讓意法半導體客戶能夠高效、安全地實現大功率無線充電，同時符合Qi無線充電規範。

意法半導體類比客製化產品部總經理Francesco Italia表示，「最新的STWLC88無線充電IC是一款優秀的無線充電解決方案，具備產業領先的效能、超高輸出功率和極佳的安全性。透過推出這款超級無線充電晶片，意法半導體將產品組合擴充到不同的功率級別，覆蓋更廣泛的功率範圍，可滿足5G通訊時代對更高功率充電器日益成長的需求。」

(工商 )