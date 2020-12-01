Longchamp總裁、也是法國國民包經典摺疊包Le Pliage的開創者Philippe Cassegrain（菲力．卡仕格蘭）28日因新冠肺炎併發症過世，享年83歲。

菲力．卡仕格蘭自16歲開始跟隨父親尚．卡仕格蘭從事國際貿易；足跡遍及世界各地，先是抵達非洲，並於1954年開拓亞洲市場，更於1956年和1957年在美國發展。返國後，菲力．卡仕格蘭正式加入Longchamp，從創作設計、製作、行銷到銷售發展，1972年從父親手裡接手Longchamp，創造第一款使用尼龍帆布配以皮革製成的旅行袋，並將品牌擴展至亞洲。1993 年，他創作極受歡迎的Le Pliage摺疊包，成為品牌指標性的識別包款，更拓展Longchamp在全世界的知名度。

品牌目前已由家族第三代掌管。菲力的長子尚．卡仕格蘭擔任執行長，女兒蘇菲．迪拿方廷則擔任創意總監，么兒奧利維爾．卡仕格蘭則帶領團隊開拓美國精品事業版圖。近期菲力的孫子也加入公司團隊，家族第四代的加入象徵著最具法國精神的品牌傳承與創新，並以其獨立和正統為傲。

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