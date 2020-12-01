秋冬專案上路，疫情指揮中心公告，所有人入境台灣皆須附3日內核酸檢驗報告，不過，只要符合「緊急協處，例如奔喪、來自無法自費篩檢國家、部會專案經指揮中心同意，以及出入境3日內」這四項情形，可不必出示3日內核酸檢驗報告，也不裁罰，但仍需簽切結書，並在入境台灣後自費進行採檢。

指揮中心強調，符合上述條件者的適用對象只限國人、持有居留證外國人或陸港澳人士。

指揮中心指出，境外檢驗的目的，在於讓航空公司於旅客登機前可瞭解旅客個人健康狀況，並依據旅客防疫風險，於機上採取適當預防措施，降低傳播風險。

指揮中心進一步表示，若登機前無法出示3日內核酸檢驗報告，但符合以下四種情形，可以簽切結書方式搭機，然後在入境後自費進行採檢，就不罰。

一是，緊急協處：例如奔喪（限二親等以內）、探視重病親屬（限二親等以內）、緊急就醫專案等，且需要在航空公司報到時主動切結及檢附佐證文件：死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等，並依航空公司安排機上指定區域搭乘。

二是，來自無法自費篩檢國家：包括大洋洲：吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加等。

三是，部會專案經指揮中心同意：如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施。。

四是，出境3日內入境，指揮中心指出，有需求的目前多是商務人士，或是因個人簽證即將到期等。

指揮中心再次強調，如果旅客無法出示3日內核酸檢驗報告，而且不符合上述情形就逕自返台，除仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢外，後續不得申請防疫補償，並將依據《傳染病防治法》第58條及第69條，處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。如經確診而有傳染於他人之虞者，還須負相關刑責。

(工商 )