義大校長陳振遠鼓勵同學強化解決問題能力，實習時好好磨練與學習。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學醫學檢驗技術學系日前舉行第二屆實習生授袍典禮，經過2年半的淬練，共有47位同學出席宣誓披上白袍，接下醫檢師的責任與光榮，校長陳振遠期許大家未來昂首闊步，走出校園。

義大醫技系2017年成立至今，第二屆同學即將踏進臨床展現所學，授袍典禮由指導老師為同學披上白袍，除了肯定他們通過專業課程訓練，也不忘提醒未來擔任醫檢師的責任。

義大校長陳振遠表示，實習生們即將成為學弟妹的楷模，因應即將到來的挑戰，同學們應該強化解決問題能力，鼓勵大家實習時好好磨練，珍惜學習時光，期許大家未來昂首闊步走出校園。

義大醫技系主任曹妮娜指出，「授袍」代表完成基礎及臨床學科的學習，接下來將驗證理論與實務的結合，實習可說是學生轉職場的前哨站，勉勵同學披上白袍時，謹記三心「關心、細心、耐心」，放下本位主義，磨練溝通與合作，積極主動，祝福大家收穫滿滿，留下美好回憶。

實習生代表楊惠雯說，經過長時間學習與磨練，加上彼此間的競爭與扶持而更加進步，「我們將披上醫檢師白袍，不只代表師長的肯定，也代表即將迎來新的使命」，祝福大家實習順利，成為優秀的醫檢師。

(中時 )