網球風氣盛行的正修科大成為「中華民國大專校院109年度教職員工網球錦標賽」的大贏家！從全國43所大專校院63支隊伍脫穎而出，勇奪男甲組、女子組及壯年組三冠王，第七度完成三冠王，寫下空前傲人佳績。

正修網球史上繼1992年、2014年至2019年後，今年第7度完成「中華民國大專校院109年度教職員工網球錦標賽」三冠王。

由教育部主辦、中正大學承辦的「中華民國大專校院109年度教職員工網球錦標賽」，全台各大專院校教職員網球好手無不大顯身手，正修科大此次參加男子甲組、女子組及壯年組。

比賽過程中，強度最高的是男甲組，正修科大從預賽開始一路過關斬將，首戰以5比0擊敗去年季軍政治大學，再以4比1力克東海大學，以分組冠軍進入決賽。

不讓男老師專美於前，去年寫下女子組5連后的正修科大女教職網隊員，展現超強實力，比賽過程均以2比1點數過關，順利6度封后。

壯年組半準決賽扳倒世新大學，準決賽2比0力克中山大學順利進入決賽，冠軍賽遇到強敵高學醫學大學，經過一番廝殺戰成1比1平手，最後第3點由隊長杜俊良與林川景奮戰到底，終場總點數以2比1勝出，完成七連霸。

(中時 )