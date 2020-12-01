大陸外交部發言人趙立堅在個人推特（Twitter）貼一張譴責澳大利亞軍隊暴行漫畫。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）30日痛批漫畫「偽造的」，中國應該為此「感到恥辱（feel ashamed）」。不料，僅僅過了一天，莫里森「髮夾彎」了，改口「那（件事）不需要再進一步放大。」

據澳大利亞《新日報》網站12月1日報導，莫里森12月1日參加視頻會議時表示，澳大利亞的目標是維護國家利益和價值觀，同時努力保持與中國的工作關係。

莫里森稱，「我們的工作重點是建立對話，使我們能夠穩定地解決政府間的問題。那（件事）不需要再進一步放大。」

然而，將漫畫事件放大的正是莫里森本人。此前一天莫里森曾要求中方就中國外交部發言人趙立堅在推特發布澳軍隊殘殺阿富汗兒童的漫畫道歉，聲稱這是「偽造的」，中國應該為此「感到恥辱（feel ashamed）」。

(中時新聞網)