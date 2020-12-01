隨著國際COVID-19境外移入案例增加，再次激起全民防疫意識，中央疫情指揮中心宣布12月1日起8大場所全面強制戴口罩。屏東縣長潘孟安及縣府團隊共同宣誓呼籲，且已請各局處盤整並儲備防疫物資，並將配合中央疫情指揮中心全面強制要求戴口罩。

潘孟安以最近正紅的日本動漫「鬼滅之刃」中最強招式妙喻「防疫之呼吸」對抗新冠肺炎，也請民眾12月1日起進入八大類場所戴上口罩「罩柱自己」，就是罩柱屏東、罩柱台灣，一起繼續拚防疫守護健康。

潘孟安呼籲，國際疫情持續上升，國內近期仍新增境外移入個案，秋冬之際也是多種呼吸道傳染病盛行，且隨著年末聖誕節、元旦及農曆春節將近，為降低呼吸道傳染病的感染與傳播，並確保民眾「屏安生活、屏安旅遊」，請民眾進入八大場域應落實佩戴口罩、勤洗手，及生病在家休息等個人衛生防護措施，縣內防疫安全需要縣民共同配合，才能將疫情傳播風險降到最低。

潘孟安呼籲民眾，即日起進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類場所強制佩戴口罩。若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

(中時 )