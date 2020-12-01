「2020全國啦啦隊公開賽」吸引全國54所學校、100組的學生較勁，有別於各校推出舞蹈班菁英，中華藝校派出「影劇科」學生、一舉奪得2金3銀佳績，跌破眾人眼鏡。

華藝影劇科、影劇技術科共派出9位學生參賽，王詩涵、李定拿下嘻哈雙人高中組第一名，吳以樂、林佳儀拿下第二名；高三的王凱羣不僅拿下嘻哈個人高中組第一名，還創下全場所有參賽組別中最高分225分的漂亮成績。

爵士個人高中組第二名，由薛涵穎獲得，她同時與李菁、巫譿芸、侯紫妍拿下彩球指定動作高中職組的第二名。

王詩涵表示，學校特地安排不同班級、年級的同學共同切磋學習，能激盪更多創意想法。王凱羣擅長體操，高一就獲得全國啦啦隊錦標賽嘻哈雙人高中組冠軍。

影劇科主任李寧表示，同學參賽主要為明年舉行的全國啦啦隊錦標賽預作暖身。華藝影劇科除了戲劇演出，還注重舞台肢體語言、幕後燈光、美術設計、布景製作、舞台行政、服裝設計、化妝造型、節目企劃、影片拍攝與導片等，強調多元的能力與才藝。

校長吳梅嵩強調，多年前華藝早已修改課綱，由舞蹈專業的老師擔任影劇科主任，讓課程更多元，訓練學生在舞台的肢體演出更到位。

(中時 )