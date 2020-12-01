為遏止強盜、搶奪、擄人等重大社會治安案件發生，新北市汐止警分局今（1）日與汐止區農會配合實施金融機構防搶演練，假想金融機構遭搶後攔截圍捕，藉演練提升員警實況執勤應變能力，讓員警熟悉各類重大案件發生攔截圍捕作業程序，防制搶奪等重大刑案發生。

汐止分局表示，本次演練主要使從警資歷未滿2年的警員熟稔重大、特殊刑案發生圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，以及運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，維護轄內治安。

汐止分局今實施防搶演練。（王揚傑翻攝）

汐止分局呼籲，民眾外出儘量少帶大量現款及貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡、手機支付等替代現鈔，存領大量現款宜有2人以上同行護送，或報請警察機關協助護送，謹防歹徒覬覦，存錢、提款時，注意身旁陌生人。遇有搶案發生，無力追捕或發現可疑人物時，應即撥打110，並確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具及逃離方向，迅速報案，警方將隨時提供民眾必要協助。

(中時 )