忠泰集團從建築開發跨足生活事業後，今日宣布實體百貨商場，打造的「NOKE忠泰樂生活」落腳大直敬業三路、樂群三路商圈，預計2022年第1季開幕，由於鄰近有美麗華、ATT 4 Recharge、家樂福等商圈，將讓大直商圈再掀百貨大戰。

忠泰集團副董事長李彥良表示，「NOKE忠泰樂生活」有三大亮點，包括台灣蔦屋書店進駐、整合忠泰集團自有零售與餐飲、娛樂品牌，以及大直唯一具國際規格滑冰運動場，鎖定中高收入、重視生活風格、質感，並有米其林飯店進駐，要打造「最有生活態度」的新形態商圈。

忠泰集團近年持續加碼生活事業佈局，在北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區啟動萬坪商場案，命名 《NOKE 忠泰樂生活》，憑藉過去多年在文化藝術及生活美學領域的積累，忠泰加碼投資大直，要將「軟實力」轉化為實體商業的量能表現。

《NOKE 忠泰樂生活》土地面積2004坪，建築體為地上7層地下3層，樓地板面積1萬1000坪、商業面積達6500坪(21,480 m2)、停車位數約260席；建築設計由曾獲國際新銳建築師獎肯定的旅德建築師林友寒擔綱，以昔日基隆河面來往商船豐盈滿載的貨物為發想，有別於傳統商場的方盒式建築，在立面上形成階梯狀的連續開口，讓戶外綠意延伸到每一層的商場空間，並在建築整體規劃合乎「綠建築」的標準。

李彥良分析，舊大直街區生活機能完善，重劃區也逐步成熟到位，再加上內湖科技園區超過3千家廠商的帶動，使得大直內湖居住人口達到33萬人，上班族也有20萬之多，人口規模足以支持大直生活圈質量的進化升級。相較於北市其他行政區，這群主力客層更高收入、年輕化、擁有自我生活主張。

《NOKE 忠泰樂生活》的業種規劃將延續「生活風格精選」概念，依面積佔比分別為零售48％、餐飲34％、娛樂18％，區分5大主題特色。

首先，風格選物-講究品質與外型兼備，以經典、流行、設計、品味等元素呈現獨特選品的風格，第二，質感生活-訴求用悠哉自在的態度擁抱喜愛的生活，強調自然、原創、美學、舒適，第三，人氣美食-全館規劃超過30％餐飲，日常餐飲、名流盛宴各擅勝場，從早午餐到深夜食堂，滿足不同的需求選擇，第四是創意策展空間 - Nok nok，最後是極光冰場 – Aurora Ice Rink。

(中時 )