串流音樂平台Spotify今（1）日公布2020年回顧，其中包含了全球被串流播放最多次的歌曲、歌手榜單，以及台灣在地串流次數最多的歌曲與歌手榜，呈現了明顯的在地化趨勢。此外，他們也揭曉了關於Podcast方面的數據，或由於疫情影響，Spotify發現2020是史上最多人嘗試聆聽Podcast的一年，呈現了如今Podcast火紅的趨勢。

根據Spotify統計，今年有更多處於18~24歲的使用者首次聆聽平台上的Podcast，且他們發現使用者最愛聆聽Podcast落在早上6點至9點間，似乎顯示Podcast是不少人早上的精神糧食。

針對Spotify在Podcast 的表現，平台發現社會與文化是最受台灣聽眾歡迎的類別，這點可以從今年台灣幾個最熱門的 Podcast 節目如百靈果News、台灣通勤第一品牌及呱吉皆屬於這個類別中看出端倪。Gooaye 股癌和馬克信箱 (Dear Marcy) 也皆名列在最受歡迎的前五名 Podcast 節目。

伴隨在社會與文化類別之後的Podcast 節目類型則為生活與健康及新聞與政治。位居第四名及第五名的分別是藝術與娛樂及教育。另外，台灣人也呈現常在清晨時段聆聽 Podcast 節目的習慣。

根據Spotify統計，2020年台灣最受歡迎 Podcast 節目依序是：百靈果NEWS、台灣通勤第一品牌、Gooaye 股癌、呱吉、馬克信箱 (Dear Marcy)。全球最受歡迎 Podcast 節目是The Joe Rogan Experience、TED Talks Daily、The Daily、The Michelle Obama Podcast、Call Her Daddy。全球最受歡迎 Podcast 類型則依序是社會與文化、喜劇、生活與健康、藝術與娛樂與教育。

(科技)