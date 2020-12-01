雖然疫情攀升，區域局部封鎖，但疫苗初期臨床效果有效，對股市衝擊降低，另外，拜登上任後，雖對大陸制裁不致轉向，但可能放鬆，有利投資氣氛，且總統大選選後變數未如預期大，股市回歸基本面，預期總體經濟年增率將在2021上半年出現短線高點。

投信法人分析，2021年台股企業獲利年增率可望達兩位數以上，單季獲利年增率將在明年第一季見頂，配合資金面熱錢大水，資金行情持續，2021年台股仍有高點可期，成長強勁的科技股仍是主軸。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，短線指數漲多，震盪加大，建議選股不選市，以利基成長題材股優先加碼，看好幾大布局方向。

5G仍是趨勢，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；復甦力道增強的汽車與電動車相關；半導體相關：景氣熱絡從先進製程與12吋，外溢到8吋甚至6吋；疫苗上市，經濟活動回到常軌也將使傳產個別子產業有波段操作機會（例如消費、航空等）；可分次配息，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中，評價可望獲得提升。

兆豐國際台灣先進通訊基金許鈞雄表示，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、台積電建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素下景氣回溫，使得台股評價更具吸引力。

台股2021年企業獲利將維持成長態勢，所以首要布局族群當屬2021年趨勢股，即是5G等相關科技股，如半導體、智能手機及通訊基礎建設等相關供應鏈。

(工商 )