台股上看14000大關，元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤。台股大盤指數近一個月來大漲千點，而元大金旗下今年3月以來問世的「新明星商品」元大高股息龍頭基金在高點操盤績效領先大盤，近一個月來淨值增幅9.4％，已領先台股近一個月來的大盤漲幅7.8％。

在投資人投資個股「居高思危」之下，預計應會有更多以定時定額進行投資的小資族湧入。根據元大金統計，目前加盟高股息龍頭基金定時定額投資的小資族，快四個月來總計已超過16萬戶，元大高股息龍頭基金的定時定額戶，平均每月投資金額約在1萬元，倘若以三個月前進場，每月以1萬元來投資，目前投資該基金已有3萬元的投資人來看，目前帳上餘額為31,749元，等於有約5.8％的報酬率。

根據該基金的公開資料，從3月成立迄今該基金的投資報酬率已超過11％，近半年的報酬率有8.92％。由於該檔基金的操作績效均領先大盤，加上台股指數雖然再大漲千點，但投資人也會「居高思危」而憂喜參半，特別是不知該如何選標的，且對高點布局的投資人而言，定時定額為最安全的方式，因此預料該檔基金的定時定額投資人還會繼續竄升。

高股息龍頭基金已成為元大今年最具代表性的商品，包括其後也有其他投信公司陸續跟進發行新的台股基金，不過有些因為發行時間太晚，未有今年上市櫃公司股息配發的收益加持，因此僅能鎖定資本利得配息，有些則沒有元大所獨創的「收益平準金」機制，以致於投資人越多、可分配的收入越被稀釋，因而也使元大的高股息龍頭基金，成為今年新發行的台股基金商品裡，唯一兼能以股息與資本利得作為分配收益財源，同時也有收益平準金機制來防止投資人規模變大導致息收稀釋的問題。

(工商 )