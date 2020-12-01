為推廣集郵文化，並展現臺灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政公司續以民國110年度月曆「臺灣之美 意郵未盡」為主軸，訂於109年12月3日推出「中華郵政民國110年度筆記本」集郵商品，每份售價50元。

本商品內含年度月曆、每月月曆及筆記頁，每月以方格、空白內頁型式，搭配豐富主題的郵票圖案，並結合臺灣知名景點照片及精緻手繪插畫，實用與美感兼具，送禮自用皆宜，商品數量有限，可至各地郵局、郵政博物館選購，或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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