中華郵政推出年度筆記本 集結郵票及臺灣風景之美 17:492020/12/01 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中華郵政推出年度筆記本，集結郵票及臺灣風景之美。圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為推廣集郵文化，並展現臺灣多元的景觀風貌及人文風情，中華郵政公司續以民國110年度月曆「臺灣之美 意郵未盡」為主軸，訂於109年12月3日推出「中華郵政民國110年度筆記本」集郵商品，每份售價50元。 本商品內含年度月曆、每月月曆及筆記頁，每月以方格、空白內頁型式，搭配豐富主題的郵票圖案，並結合臺灣知名景點照片及精緻手繪插畫，實用與美感兼具，送禮自用皆宜，商品數量有限，可至各地郵局、郵政博物館選購，或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。 (工商 ) #臺灣 #中華郵政 #筆記本 #郵票 #之美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友銓砸2,840萬元 收購2間網紅服飾股權 09:592020/12/01 財經 2020智慧商業創新論壇 啟發新思維 04:102020/12/01 產業特刊 漂亮數據 11月臺灣PMI擴張速度創21個月紀錄 10:502020/12/01 財經 舞弊防制專欄－全球經濟犯罪調查 新冠時代的舞弊預防、偵測與調查（中） 04:102020/12/01 金融．稅務 助視障朋友 臺銀推導盲犬認同卡 總統按讚 04:102020/12/01 產業特刊 樂天Kobo公布2020暢銷百大電子書單 鬼滅之刃上榜 11:362020/12/01 科技 專家傳真－疫情期間的科技創新轉型與調適實例 04:102020/12/01 專題周報 藏壽司特製「蒜香洋蔥鮮蝦」 鬼滅之刃周邊送不完 14:572020/12/01 旅遊 摩斯漢堡在台創始店 成為台第一家臺灣豬標章示範店 16:252020/12/01 財經 元大證 獲玉山獎雙全國首獎 10:322020/12/01 財經 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 要聞 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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