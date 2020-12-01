甫閉幕的2020台灣咖啡節，古坑鄉綠色隧道兩周來湧入上萬人潮。（雲林縣政府提供）

「千萬觀光，雲林發光」打卡抽獎活動即日起到12月10日止，12月18日在「慢遊雲林」公布得獎名單。（周麗蘭翻攝）

新冠肺炎疫情趨緩之後，大批遊客湧入雲林縣，尤其是北港朝天宮， 甫落幕的台灣咖啡節人潮也達上萬人，全縣到11月底遊客人數累計約986萬，估計最近可就會破1000萬人次。

文化觀光處長陳璧君表示，根據交通部觀光局統計，1月至8月到雲林縣的觀光人次是六都外全國第一，到十月底已累計916萬人，平均每月70萬遊客數計算，12月中旬就可破1000萬人次。

雲林縣有北港朝天宮、古坑綠色隧道、古坑草嶺石壁、劍湖山世界等4個採計遊客數的觀光遊憩區，北港朝天宮人氣最旺，一月間就創下330多萬人次，即使疫情高峰時每月還有10萬至12萬人次，暑假又恢復到56萬人次左右。

兩周前登場的2020年台灣咖啡節，估計湧入上萬人潮，古坑綠色隧道旁台三線上周末車滿為患，公路局緊急呼籲「綠色隧道目前車多車位己滿，建議轉往其他景點」。

文觀處為迎接1000萬觀光人次，舉辦「千萬觀光，雲林發光」打卡抽獎活動，遊客只要到台灣好行的雲林4個景點打卡，劍湖山世界、綠色驛站（綠色隧道）、北港遊客中心、草嶺遊客中心，上傳臉書「慢遊雲林」就可抽獎。

文觀處表示，打卡活動即日起到12月10日止，12月18日在「慢遊雲林」公布得獎名單，獎項有全聯禮券1萬元、劍湖山渡假飯店雙人遊程、北港虎尾線二日雙人遊含住宿、蜜蜂故事館蜂蜜、台灣好行一日券等。

(中時 )