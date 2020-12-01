因為新冠疫情，今年人們待在家裡的時間增加，電視、手機雖是現代人基本娛樂配備，但在沒有電視的年代，透過桌遊不但娛樂還能增進人與人的互動，則是今時所稀缺的，以「玩舊童年」為題，迪化207博物館近日推出桌遊特展，從桌遊中還能看見台灣的經濟發展脈絡。

迪化207博物館創辦人陳國慈表示：「桌遊在我的心目中一直都是家庭聚會的娛樂活動」她指出即便到了現在，每次路過中正紀念堂看到在涼亭下棋的長輩，都有感於過去沒有電視、電腦與手機的生活，桌遊可以增進人與人之間真實的情感交流。此次特展呈現民國60至80年代所盛行的桌遊，可說充滿了現在成年人稚齡時與家人歡聚的回憶。

陳國慈也指出，以大富翁而言，還能看到台灣的創作能量，發展出各式各樣的主題大富翁，並看到遊戲設計之初的時代氛圍，如1974年曾有名為「十大建設」的大富翁遊戲，而其中最花錢的建設是「南北高速公路」，「鐵路電氣化」及「桃園國際機場」，從遊戲中可得知當年十大建設的重頭戲；又如過去「酗酒開車」的罰金反倒低於「未戴安全帽」，看出與現行交通違規制度的差異；又如遊戲中的機會卡、命運上，還有「當棉被可得500分」見證了台灣的經濟發展及社會差異。

收藏家許晏豪表示自己小時候的志願是成為紙上遊戲設計師，他認為：「桌遊要構成一個世界，讓玩家可以透過道具的呈現，美感設計，輕易的進入想像劇情的推展。」至今他他還是很認真地在蒐集桌遊，希望透過遊戲把過去的時代故事分享給年輕一代。研究台灣桌遊史的陳介宇指出，這幾年受到國外將桌遊帶入教育的影響，讓桌遊慢慢回到人們的生活，而他在蒐集、研究的過程中，更有感桌遊讓人與人互動，是電動遊戲無法取代的。

(旺報 )