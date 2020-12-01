網友憂心的詢問是否有人也碰到出風量異常的情況。(圖擷取自Costco好市多商品經驗老實說)

有網友一句話點出關鍵原因。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

果然原PO忘記將空氣清氣機內的濾網塑膠套拆下。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

太糊塗！一名網友著急的在臉書發問，自己日前在好市多買了一台空氣清淨機，但是他察覺出風量異常的小，便詢問網路上詢問是否有人也碰到同樣情況，沒想到有神人提醒原PO，是否忘記拆了內層的塑膠袋，果然一語點醒夢中人，讓原PO 尷尬的回應，「啊！沒有(拆)」

不少人越來越注重空氣品質，便會選擇透過空氣清淨機來維護空氣品質。日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片表示，自己在好市多購入一台空氣清淨機，但卻發現出風量異常的小，用了2天情況都沒有改善，讓他憂心自己是否買到瑕疵品，「這台的出風很小是正常嗎？」

起初，有網友回應，「平常出風很小啊，偵測到髒污就會起飛了」、「你放個屁在他入風口看看。」不過，就有神人一語道破問題，「你有拆濾網的套子嗎？」讓原PO趕緊拆開檢查，果然他發現自己竟未將濾網的套子拆下，發現問題的他也感謝網友提醒，「發現了，感恩的心，謝謝您！」此外，網友的觀察能力也讓不少人讚嘆，「請收下我的膝蓋！」、「哈哈，一語道破。」

其實原PO並不孤單，原來也有許多人碰到同樣的問題，「謝謝你說了，我趕快去拆我家的」、「忘記拆套子的路上妳不孤單啊，10個買清淨機的人裡面大概有100個都忘記拆」、「原來不是只有我」。更有網友自爆，「我用了一年半才拆。」

(中時新聞網)