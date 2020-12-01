楊金坤夫妻經營的幸福左岸莊園採行自然農法，當初為了驅蟲除草，在場內放養雞、鵝，現在也成了果園的特色之一。（莊曜聰攝）

自然農法種植酪梨相當辛苦，每天巡視果園替果樹疏枝、除草等是例行公事。（莊曜聰攝）

因為不噴藥，有時也有會外表NG的酪梨，吃起來還是果味濃郁，但僅供自家食用。（莊曜聰攝）

楊金坤、李雪芬夫婦在八八風災後，回到台南市大內區接手母親留下的酪梨園，採用友善環境的自然農法，全草生的自然環境，還放養雞、鵝來吃蟲做生態防治，經過11年時間，園區已經擴張到2.5公頃，光是酪梨種類有30多種，還有可可、洛神、紅毛丹等植物，雖然產量不比慣行農法多，但因天然健康，培養出一批死忠顧客，現在女兒楊子賢也回家幫忙，兩代一起打拚，希望能種出幸福的果實。

夫妻2人原本計畫退休後回到台南，但一場颱風淹沒了楊金坤母親的酪梨樹，也帶走了阿嬤，讓他們決定提前回鄉，重新整理果園，希望至少能回復到之前的樣子，沒想到一頭栽入後，做出興趣來，現在全家都投入，不只守住了阿嬤的酪梨園，規模也翻了好幾倍。

楊金坤說，當時母親栽種的酪梨數量不多，果園就像是她的運動場，每天就是要除除草、整理果樹，悉心呵護，也堅持不用農藥，因此夫妻倆接手後，依然維持同樣做法，還曾經被其他農人笑「太傻」。

原本在北部從事資訊業，從農可說是一竅不通，夫妻倆到處上課，也跟農試所的人員變成好友，學習各種栽培技術，當時果園有螞蟻、昆蟲肆虐，為了不用藥，他開始放養雞、鵝，偶爾餵點玉米當「點心」，其他「要吃自己找」，幾年下來族群繁衍，果然成為除蟲好幫手，還會下蛋讓他們「加菜」。

李雪芬說，果園生態豐富，她至少就看過4種不同的樹蛙，其他還有蟬、螢火蟲等，有農業團隊看上生態，還種蜜源植物、養蜂做研究，去年果園也取得有機認證，連在電信業上班的女兒楊子賢都決定返鄉幫忙，未來更計畫開放體驗遊程，把友善農法的好處傳遞下去。

(中時 )