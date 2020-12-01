受東北季風影響，宜蘭縣等地區有局部大雨或豪雨，台7丁線5公里處、往員山鄉福山植物園方向在今天（1日）下午3時許因土石崩落，影響車輛通行，宜蘭警分局已派員拉起封鎖線警戒，該路段採單線雙向通車，下午5時已經搶通。

依據中央氣象局資料，截至今天下午5時30分，員山鄉單日累積雨量有121毫米，宜蘭市有66毫米，宜蘭警分局大湖派出所在下午3時40分獲報，台7丁線5公里處土石崩落，崩落土石佔滿一線車道，下午5時已經搶通，警方也已針對易發生災害區域已主動加強巡邏。

(中時 )