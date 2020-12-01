受雨勢影響 台7丁線坍方單線通行 17:532020/12/01 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台7丁線5公里處今天因土石崩落暫時採單線雙向通車。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受東北季風影響，宜蘭縣等地區有局部大雨或豪雨，台7丁線5公里處、往員山鄉福山植物園方向在今天（1日）下午3時許因土石崩落，影響車輛通行，宜蘭警分局已派員拉起封鎖線警戒，該路段採單線雙向通車，下午5時已經搶通。 依據中央氣象局資料，截至今天下午5時30分，員山鄉單日累積雨量有121毫米，宜蘭市有66毫米，宜蘭警分局大湖派出所在下午3時40分獲報，台7丁線5公里處土石崩落，崩落土石佔滿一線車道，下午5時已經搶通，警方也已針對易發生災害區域已主動加強巡邏。 (中時 ) #土石 #影響 #今天 #員山鄉 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機械公會突破疫情 持續台日經貿交流 04:102020/12/01 產業特刊 台灣高鐵X卡娜赫拉的小動物 首推聯名食品 13:402020/12/01 財經 質疑鑑定人挨告 曾建華要喚醒新聞自由 04:102020/12/01 焦點要聞 銷陸減少 屏東水產轉銷美國中東 04:102020/12/01 地方新聞 台股早盤大漲近137點 收復10日線和5日線 10:302020/12/01 財經 自家人內鬨 虎尾農會總幹事考績被打0分 怒控理事長霸道 17:022020/12/01 社會 李遠哲背書 稱標準內影響不大 04:102020/12/01 生活新聞 大雨沖刷 蘇花38.9公里出現超大「天坑」 直通太平洋 16:082020/12/01 社會 《興櫃股》台灣精銳興櫃首戰 一度封后 11:252020/12/01 財經 營建業要人！勞動部調查「97年以來人力需求創同期新高」 14:402020/12/01 生活 寶島熱門新聞 苗栗首辦耶誕活動 白色耶誕村結合菁市集、星光音樂會 - 寶島 探勘新路線擦撞山壁 統聯改中巴接手花蓮-銅門路線 - 花蓮縣 劍湖山入園優惠延至年底 這3種星座門票只要199 - 寶島 擊樂家打棒球 不怕揮棒落空 - 寶島 全國國語文競賽 嘉縣奪13項特優 成績大躍進 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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