新冠疫情持續不能出國，在地玩最好，台南市休閒農業協會以一年24節氣、12個月規畫，搭配不同休閒農場、果園、特色產業點的農遊體驗，推出不同行程，邀民眾當令暢玩，5日也將在台南市柳營區乳牛的家舉辦「2020台南農遊旅行成果嘉年華」活動，整合各家農遊業者行銷，精彩可期。

今年休閒農遊推出「5G農遊概念」，南市休閒農業協會以「當時」、「在地」、「好玩」等原則，盤點出台南最具特色的農遊景點，結合農漁牧當季農特產，安排包括採果、手作DIY體驗、美食料理、爬山遊湖等多元活動，每個月都有不同組合及遊程。

南市休閒農業協會蔡永清說，休閒農業旅遊走的是綠色健康風格，可接觸大自然開闊的健康空間，是時下正夯的旅遊型態；這次規畫的旅遊行程強調？順節氣」、？食當季」、？遊在地」等主題，可順道品嚐當季及在地農漁產。

蔡永清表示，5日在柳營區乳牛的家舉辦的嘉年華活動，除了把大台南的休閒農場、3處休閒農業區、特色認證場域與農業產業景點匯聚，介紹給民眾外，當天還免收入門票費用，並發放約800份的免費優質農漁特產及DIY體驗活動券，還有烤蚵、趣味喝牛奶比賽等，內容相當豐富。

(中時 )