全台玩家眾所矚目、期待值破表的《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日在台正式展開公測。今(12/1) Riot Games東南亞區總經理Justin Hulog及台灣大哥大總經理林之晨分別手拿英雄聯盟中艾希的弓以及蓋倫的大劍現身共同發表記者會。同日舉辦全台首場明星表演賽，由茄子蛋結盟知名實況主小草Yue、小葵組成的《峽谷先鋒隊》，對戰創作才子周興哲周予天與BeBe、西門夜說及MiSTakE的《激鬥英雄隊》，戰況激烈、數度膠著，精彩刺激的對戰讓在場超過200名的玩家以及數萬名Twitch直播觀眾大呼過癮，迫不急待地想用手機組隊開打，召喚自己的英雄上陣！

Riot Games東南亞總經理Justin Hulog 親臨發表會，帶來遊戲的特色介紹(圖/台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理林之晨致表示，5G時代帶給手遊市場全新的MOBA體驗(圖/台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理林之晨表示，非常開心能與Riot Games強強聯手，開啟電信遊戲代理的全新商業模式。從《符文大地傳說》、《VALORANT 特戰英豪》到即將展開公測的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，台灣大哥大不斷打造出讓用戶及玩家有感的超5G應用，其中《英雄聯盟：激鬥峽谷》更是眾所期待的年度手遊巨作，承襲PC版的精粹，更為手機環境原生再造，讓玩家可以隨時隨地用手機上線組隊推塔，大大增加參戰的便利性。台灣大也將持續優化用戶最佳連線品質，在峽谷中可以明顯感受5G的大頻寬及低延遲優勢，打造完美的行動版遊戲體驗。林之晨說，未來台灣大哥大也將深化與Riot Games的合作，同時放大玩家及台灣大電信用戶的權益，從門市體驗、用戶優先連線，以及結合電信帳單小額支付遊戲點數的專屬優惠等，歡迎廣大的數百萬各路英雄好漢一起來感受。

「峽谷地標 推塔激鬥」全台首座5米防禦塔128空降美麗華拷貝(圖/台灣大哥大提供)

林之晨進一步分享，隨著時代的改變，電競遊戲不僅僅是休閒活動，而是學生可以從中獲取實戰學習的重要管道。透過排兵布陣、技能搭配等訓練策略思考，讓玩家在過程中能收穫不少啟發。《英雄聯盟：激鬥峽谷》亦屬於策略性的競技遊戲，玩家們從推塔路線的設定、隊伍的組成、相對應搭配的技能以及如何團隊合作等等，都大有學問。林之晨也宣布，台灣大也將深入校園，未來將舉辦一系列《英雄聯盟：激鬥峽谷》的活動，向高中及大專院校的遊戲好手們廣發英雄帖，尋找最快推塔成功的策略思考高手。

Riot Games東南亞總經理Justin Hulog則表示：「2020年是非常瘋狂的一年，對於Riot Games更是如此，非常開心能和台灣大哥大從《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》，到現在的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，歷時九個月發布了三個遊戲，也因為有台灣大哥大如此給力的合作夥伴，才能達成這些目標。很高興再次與台灣大合作，將台灣玩家帶入激鬥峽谷的世界。我們知道讓玩家久等了，很開心台灣在12月8日開始加入公測行列，期待在遊戲中見到大家。」

發表會由舞團帶來KD/A人氣單曲「The Baddest」熱鬧開場，全台首場《英雄聯盟：激鬥峽谷》明星表演賽也是發表會的焦點，由人氣樂團茄子蛋結盟知名實況主小草Yue、小葵組成《峽谷先鋒隊》，對戰創作才子周興哲、周予天與BeBe、西門夜說及MiSTakE的《激鬥英雄隊》展開五對五的激烈對戰。開賽後雙方各自化身心目中的英雄角色，使用獨門絕招、大顯身手，紅藍對戰你來我往，戰況激烈！ 最終由「激鬥英雄隊」拿下這場比賽的勝利，周興哲周予天表現出色，組隊電競好手世界冠軍MiSTakE聯手BeBe，展現世界冠軍的氣勢，峽谷先鋒隊潛力十足，茄子蛋戰隊的默契搭配將比賽的精采度拉到最高點。

發表會現場設置遊戲體驗區，讓遊戲實況主、網紅們可以搶先於公測前試玩，一窺激鬥峽谷嶄新的地圖與面貌。現場邀請Coser大扮遊戲中最讓玩家熟悉的角色，包含好運姐、伊澤瑞爾、阿璃以及菲歐拉，彷彿置身峽谷之中。同時公開創意十足的宣傳影片，帶領玩家從手機進入英雄世界，體驗激鬥的快感！發表會中還有由吉茵珂絲、布里茨、艾希等16支英雄打造獨特的光影拍照牆，正式宣告英雄於手機登場，未來將有更多的英雄加入峽谷行列。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日正式公測，官方活動同步開跑。台灣大特別在台北大直美麗華舉辦「峽谷地標！推塔激鬥」活動，全台首座5米防禦塔地標空降美麗華！玩家到現場透過AR技術，使用IG濾鏡即可召喚巴龍現身，假日還有Coser與玩家同樂。12月8 日起至1月10日止，玩家到現場打卡還可參加抽獎，掃描QRcode進入活動網頁參與線上推塔活動，就有機會將限量英雄造型與Gogoro帶回家！

周興哲周予天領軍「激鬥英雄隊」迎向勝利(圖/台灣大哥大提供)

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