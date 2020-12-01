行政院長蘇貞昌1日再赴立法院會總質詢，國民黨團總召林為洲則是放話「抗爭還沒結束」，不會放棄甲動一事，但是台灣基進立委陳柏惟卻嗆聲「林為洲是誰」？更挑釁地說對雜碎名字沒有記憶。對此，資深媒體人謝寒冰狂酸，「勒脖缺氧會腦死原來都是真的」。

對於陳柏惟的言論，謝寒冰今(1日)在臉書上表示，自稱立院警察的陳柏惟稱不知道林為洲是誰，還說對雜碎沒記憶世界真的已經變了，以前是警察抓雜碎，現在是警察被雜碎撂倒。謝函並更嘲諷陳柏維，「以為是台灣馬保國，原來是台灣阿Q哥，勒脖缺氧會腦死原來都是真的」。

網友們也留言回應，「笑歸笑，但心情還是很沉重，為什麼我們的政府會這樣不顧百姓生活健康什麼都硬著來，還謊話連篇」、「這次真的有打到頭，因為看起來又更嚴重了」、「可見這立委真是混日子，自己要反的黨總召竟然不認識，很不認真也不知他在反什麼」。

此外，林為洲也在臉書上回嗆陳柏維，「假如你認為自己是台派，就可以整天練肖話、畫唬爛不負責任，你是在侮辱台派」。

自稱立院警察的陳柏惟稱不知道林為洲是誰，還說對雜碎沒記憶⋯⋯世界真的已經變了，以前是警察抓雜碎，現在是警察被雜碎撂倒⋯⋯ #以為是台灣馬保國 #原來是台灣阿Q哥 #勒脖缺氧會腦死原來都是真的 由謝寒冰發佈於 2020年11月30日 星期一

(中時新聞網)