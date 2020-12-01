中華開發金控1日發布重大訊息，宣布現任開發金控執行副總、中國人壽董事長郭瑜玲申請退休，將從明年1月1日起生效。據了解，郭瑜玲基於個人生涯規畫考量，決定退休。原擔任基捷投資公司代表的一席法人，屆時也將另行指派。

郭瑜玲在開發金控併購中國人壽之後，2017年在前總經理王銘陽上任時，同時由她擔任開發金控執行副總經理，當時也兼任中國人壽副董事長，隨後在王銘陽退休後，由她升任中國人壽董事長，在保險業資歷豐厚。據悉，這次純粹基於個人退休規畫申請退休。

(工商 )