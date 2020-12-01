開發金控執行副總申請退休 明年1/1生效 17:592020/12/01 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華開發金控1日發布重大訊息，宣布現任開發金控執行副總、中國人壽董事長郭瑜玲申請退休，將從明年1月1日起生效。據了解，郭瑜玲基於個人生涯規畫考量，決定退休。原擔任基捷投資公司代表的一席法人，屆時也將另行指派。 郭瑜玲在開發金控併購中國人壽之後，2017年在前總經理王銘陽上任時，同時由她擔任開發金控執行副總經理，當時也兼任中國人壽副董事長，隨後在王銘陽退休後，由她升任中國人壽董事長，在保險業資歷豐厚。據悉，這次純粹基於個人退休規畫申請退休。 (工商 ) #開發金控 #中國人壽 #申請退休 #郭瑜玲 #執行副總 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營業稅扣抵更改 明年1／15前申請 04:102020/12/01 金融．稅務 富邦金獲臺北市職場性別平等認證 04:102020/12/01 企業經營 卡娜赫拉迷看過來 高鐵首推零食聯名商品 12:132020/12/01 生活 合庫策勵營 激發金融創意 04:102020/12/01 全球財經 ESG再添生力軍 中信投信簽ESG指數MOU 04:102020/12/01 投資理財 台灣之星攜華電聯網 擘劃5G智慧園區 04:102020/12/01 產業．科技 i12銷量火 蘋概股熱身 04:102020/12/01 證券．權證 《類股》MSCI效應 外資大賣金融股 08:352020/12/01 財經 知本光電案恐毀原民文化 法院裁准停止執行 14:252020/12/01 社會 永豐金證券攜雲林家扶 台西海口故事屋落實「在地關懷」 15:122020/12/01 財經 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 要聞 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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