第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。第114場展覽特別邀請國際抽象畫大師詹阿水老師，展出水中作畫的獨特創作，歡迎各界蒞臨欣賞。

詹阿水老師從事藝術創作54年餘，建築背景出身，作品由寫實、寫意、再到抽象，以抽象畫創作享譽國際，創造出一片獨特的藝術美感，天地、日月、森林、山巒、浪濤等情景共融於畫布上，似水非水，似山非山，似樹非樹，充滿無限的想像空間。其所開創之新技法-「水中作畫」，因無法掌握與預設顏料的走向，產生的特殊肌理無法複製，使作品更具獨創性。

欣賞詹阿水老師的作品，像聆聽無聲勝有聲的自然樂章，探索心靈中最奇幻的美學感悟，其創作素材都來自大自然，如峭谷中的岩壁、石頭紋路等，每幅作品都是獨一無二，第一銀行文教基金會誠摯邀請各界蒞臨欣賞，共同感受詹阿水老師抽象畫作的夢幻境界，享受難得的藝術饗宴。

展覽地點為第一銀行總行1樓大廳（臺北市重慶南路一段30號），展覽日期為2020年12月1日至12月22日，展覽時間為每周一至周五9：00至15：30。

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