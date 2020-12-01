52台將由哪家媒體進駐，各家虎視眈眈，其中又屬寰宇新聞台呼聲最高。NCC主委陳耀祥則公開呼籲系統業者，給公廣集團一個機會。公視與華視立即攜手共組「公廣新聞台規劃小組」，以華視新聞資訊台為基礎，公視輔助內容製作，大動作於今(1)日召開記者會，搶攻聲量。

華視總經理莊豐嘉為規劃小組召集人，他表示，公廣集團對爭取入駐52台「當仁不讓」，「我們公廣新聞本來就是在政府捐助資源下成立茁壯，我們有信心若入駐52台，一定會有優質的表現。」認為公廣集團為眾多新聞台中不一樣且清新的選擇。

公視代總經理徐秋華表示，規劃小組目前已進行2次專案會議，擬將公視部分節目作為第一波跟華視合作節目，分別是「有話好說」、「南部開講」、「我們的島」、「獨立特派員」及紀錄片節目「紀錄觀點」。公視新聞部同仁也非常樂意促成此事。

但公視向來受限於預算上限，華視營運狀況則是連年虧損，且無力擴增新聞部人手，如何有足夠資本經營一個完整新聞台，近日也飽受外界質疑。徐秋華表示，公視無法播放商業廣告，但華視資訊台可以，如此就無需政府挹注預算投注。人力及內容製作上，華視公視能互補有無。

莊豐嘉表示，華視會虧損正是因在有線系統下被邊緣化，當然不可能有好的收入，如能打進新聞區塊，「相信收益會比較好，那我們希望透過這樣，強化陣容之外還增加收益，相信可趕上虧損狀況，我相信這是個機會，不然不會那麼多台爭取，希望能創造更多利潤，並發揮影響力。」

公廣集團搶攻入駐52台，不乏有「與民爭利」之嫌，日前也受立委質疑，華視無新聞台執照，何以競爭。又NCC主委作為獨立機關，如此公開呼籲，似有偏頗公廣集團的外界聲音。對此，莊豐嘉及徐秋華一一回應。

莊豐嘉強調，不管是誰呼籲或誰建議，公廣集團只是爭取媒體其中之一，「我們常講電視台有公共責任，系統台也要有公共責任」，如果只有別台可以進去，公廣不能進去，「那這樣好像是浪費納稅人的錢。」徐秋華也指，公視預算其實來自納稅人，公視製播節目內容如能進入新聞區塊讓更多人看到，是對公共資源更妥善的運用。

至於立委質疑華視無新聞台執照，莊豐嘉則回應，華視新聞資訊台前身是「類似健康的休閒台」，早在101年就申請變更執照為新聞資訊台，華視確實有爭取進駐52台的資格，「若沒有資格，系統業者就不用找我們談了。」

(中時 )