高雄環狀輕軌第二階段路段1日進行初勘演練，地點選在凱旋公園旁的C32車站舉行，此次演練採臨時情境出題，項目分別為若列車電力不足、月台發生火災事故如何應變。（洪浩軒攝）

高雄環狀輕軌第二階段路段1日進行初勘演練，地點選在凱旋公園旁的C32車站舉行，此次演練採臨時情境出題，項目分別為若列車電力不足、月台發生火災事故如何應變。（洪浩軒攝）

高雄環狀輕軌第二階段路段1日進行初勘演練，地點選在凱旋公園旁的C32車站舉行，此次演練採臨時情境出題，項目分別為若列車電力不足、月台發生火災事故如何應變，演練過程相當成功，參與初勘演練的高雄市副市長林欽榮也給予好評。

此次二階輕軌初勘重頭戲在於臨時出情境題，考驗相關部會人員的應變能力，其中第一項測驗是當輕軌車輛電力不足時，是否順利調節為降載模式，讓旅客在安全的情況下依舊可以進站，另一項測驗為車站設備發生火災，如何疏散人群，並進行搶救，此次勘驗的人員各個環節都相當熟練，初勘也相當成功。

林欽榮表示，有了輕軌一階的經驗，這次二階出勘的2個臨時任務，在各個環節都有達到要求，他也帶表高雄市長陳其邁表示感謝，接下來會依照法定程序正式報題履勘程序，希望在2023年可以將輕軌環狀線全部成圓，讓高雄擁有更完善的交通環境。

初勘指揮官許添本表示，從上午的簡報、文件檢視，到下午現場勘驗，整個初勘過程因為有輕軌一階的經驗，所以進步很多，過去都會做功能檢驗及緊急狀況應變，這次也以電力不足、車站發生火災作為初勘測驗，過程相當順利，但仍有地方可以更精進，未來會再進行改善，提供高雄市民最安全、舒適的乘車環境。

(中時 )