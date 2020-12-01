新北市中和高中今年主政的新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程，經過近1年的培訓，在11月份學習成果相當豐碩。（中和高中提供）

新北市中和高中今年主政的新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程，經過近1年的培訓，在11月份學習成果相當豐碩。（中和高中提供）

新北市中和高中今年主政的新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程，經過近1年的培訓，在11月份學習成果相當豐碩。（中和高中提供）

新北市中和高中今年主政的新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程，經過近1年的培訓，在11月份學習成果相當豐碩。（中和高中提供）

新北市中和高中今年主政的新北創新教育加速器計畫-STEAM跨領域程式設計培訓課程，經過近1年的培訓，在11月份學習成果相當豐碩。計畫強調「核心素養」的新課綱下，用「跨界」、「跨學制」、「跨領域」等模式，提供新北學子創新教育模式，展現新北教育對未來人才培育扎根的決心。

首先與學區包括土城、中正、中和、自強、漳和、積穗國中及Microchip 台灣分公司合作，於10月24日舉辦了｢TBOT科技寶機器人踢足球培訓｣。本活動使學生了解機器人動作原理、程式設計應用，提升學生機器人相關之科學創造力與創新能力之MAKER培養，充分讓學生做中學，學中做。

在11月22日「2020國際新創機器人節- TIRT 全能機器人國際邀請賽-機器人划龍舟／踢足球競賽／T1智能車競速賽」中，榮獲第一名及各種獎項。

中和高中同時主辦《專題導向－好奇號火星探險任務》營隊，邀請鄰近國中學生參加，以「STEAM跨領域程式設計」為核心，延伸設計「專題導向好奇號火星探險任務」課程營隊，整合其國中、高中所學數學領域、自然領域及科技領域等學科知識外，透過專題活動中任務深化孩子團隊力、學習力、邏輯力和問題解決的能力。

中和高中柯雅菱校長表示，｢本次課程營隊有別以往體驗式學習，最終須撰寫簡易科學報告和心得反思，提供國中生對新課綱在高中階段的探究與實作，或是課程學習成果的產出「超前部署」，為中和高中與學區國中策略聯盟的成功典範，以大手牽小手將優質教育資源共享，鼓勵優質學子持續在地就學。｣

結束本培訓課程後，中和高中受培訓學生蔡宇安、曾浚睿及林嘉成三位同學，參加2020國際機器人節-TIRT全能機器人國際邀請賽之｢輪型機器人踢足球競賽｣，榮獲高中職組季軍。

蔡宇安說：｢準備的過程是非常勞心勞力的，採買可以加裝在機器人上的零件，並在規範內盡可能地改造出我們認為最完美的機型，還有與隊友們討論戰術，將其化為程式編寫並不斷修正，以及事後的練習操作，這些準備所耗費的時間與心力，到最後獲獎，衷心感謝學校師長的培訓，這是一次很難得的學習歷程。｣

(中時 )