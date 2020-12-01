高雄莒光國小學生劉紫瑜參加109年全國語文競賽獲得閩南語演說冠軍，由於她是半個外省小孩，從小也不擅長說閩南語，在學習時格外吃力，但她不怕辛苦，日以繼夜不斷練習，並且克服先前失敗的挫折，脫穎而出奪得冠軍，自己也相當開心。

劉紫瑜的母親是大陸人，平時都用國語跟父母親談話，但阿嬤是閩南人，用台語跟她對話時，常會有溝通上的出入，甚至把要去「跑步」說成要去「跑路」，她為了可以毫無代溝的與阿嬤對話，開始訓練自己的閩南語，也在學習中找到樂趣，隨後開始參加各項比賽。

劉紫瑜從國小三年級開始比賽，但她的台語競賽之路並不好走，她沒日沒夜訓練，就為了在全國賽拿到好成績，卻總是事與願違，甚至五年級時，連全國賽資格都未能取得，在預賽就慘遭淘汰，當時她大哭一場，甚至萌生要放棄台語的想法。

但在老師與家長的鼓勵下，劉紫瑜重拾信心，決定為她國小的最後一戰再拚一回，除了每天與阿嬤對話，熟悉台與的生活用語外，在學校也會利用課餘時間向老師討教，吸收更多新的俚語，努力終究會有收穫，劉紫瑜在國小最後一戰奪得全國冠軍，留下最美的回憶。

劉紫瑜表示，她把這場全國賽當成是自己的最後一場台語比賽，想法就是盡力而為，把所有訓練過的東西展現出來就好，反而不像以前有很重的得失心，目標不是名次，只要不讓自己後悔就好，沒想到卻奪得冠軍，他相當開心，從這次比賽中，她的台語不只更加精進，也在比賽中找到克服緊張的方法，相信對未來會有很大的幫助。

(中時 )