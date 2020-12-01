議員許淑華1日指出，毒駕事件引發嚴重的交通疑慮，建議將每年尿檢強制列入工作契約。（吳康瑋攝）

北市內湖區今年9月發生客運毒駕釀死亡車禍事件，引發社會關注，議員許淑華1日指出，毒駕事件引發嚴重的交通疑慮，建議將每年尿檢強制列入工作契約，若發現陽性者，將即刻開除、且不得再次錄用，避免嚴重公共安全意外再次發生。

許淑華表示，北市警去年查獲近5千件1、2級毒品吸食案例，但法務部顯示完成戒癮治療的比率只有25.9％，仍有高比例無法完成戒癮，若有駕駛吸食毒品後，出現嗜睡、焦慮、精神恍惚等狀況，恐造成重大事故，威脅民眾安全。

公運處指出，台高鐵駕駛在取得駕照後，若發生吸毒的情況，就會廢止駕照，而計程車則道路安全處罰條例第35條，若駕駛在行車過程中，被測出毒品反應，即刻吊銷駕照，但公車、客運駕駛不會在每次出車前都進行藥檢，駕駛也不可能一邊吸毒、一邊開車，實務上辦不到，因此已行文中央，盼研擬法規保障民眾乘車安全。

議員苗博雅指出，目前北市有４家業者，為避免駕駛吸毒已要求簽屬承諾書，但此舉只有道德勸說，不具法律依據，所以要確保駕駛在執業期間沒有吸毒，必須由中央制定法條，同時由市府邀集業者討論，將尿檢納入工作契約，才能事先預防毒駕再次出現。

公運處回應，市府已連繫業者訂定相關條文草案，但因關係駕駛權利，工會正逐條檢查條文、留意相關文字內容是否妥當，後續修正版將報勞動局核定，通過後將以勞基法第12條來要求駕駛，若發現情節重大者，將不經過預告，即刻懲處解僱，另函請中央針對公路立法，以保護民眾的搭乘安全。

欣欣客運稽查組長吳至正指出，所有駕駛發車前都會進行酒測，且每年都強制接受一次尿檢，若酒測值不為0，將阻止出車並記曠職、行政處分一次，另外吸毒者將直接解雇，絕不輕放。

(中時 )