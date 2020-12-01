線上教育公司麥奇數位於今（1）日發表最新學習服務「手機學習App─英語生活行動誌」與「知識技能課程平台─微職人」兩大學習服務，前者強調實用度最高、英語資源最豐富；後者主打職人線上手把手教學實作，為全台灣上班族打造「省時有效、經濟簡單」的學習模式。會中也邀請創業家兄弟總經理廖家欣，從電商的角度分享知識共享經濟趨勢，而甫才推出新書的量販達人何默真、資深獵頭顧問牟宗珮、YAMAHA台灣山葉音樂股份有限公司經理孫家璘、鋼琴老師黃鳳玉都現身為新課程站台。

根據勞動部統計數據，台灣年總工時2028小時，於全球39個主要國家中位列第4。下班後想要進修相對不易，上班族進修意願強烈，其中有以增進語言與技能兩大領域為主，期望能夠升職加薪，或是斜槓接案，然而，在可支配所得與預算有限下，往往只能選擇其一，加上晚下班的日常下，時間與交通問題也成了最大的考量。

TutorABC麥奇數位總經理黃嘉琦表示，「英語生活行動誌」訴求讓每個人找到舒適的學習方式，集合七大學習工具，包含：英文隨時聊（真人練習）、傾聽全世界（Podcast）、大家都在看（錄影課程）、老外看世界（時事影音）、AI口說（口說辨識）、單字大冒險（字彙訓練）、單字隨時查（劍橋辭庫），讓使用者透過外師、影音隨時上課、直接練習，用手機就能打造真人英語環境。從試營運至今下載量已突破107,254次，在Apple App Store與Google Play也獲得好評。

AI開口說，用來培養語句的精確度，是害羞不敢面對老師的人，最好英文練習工具。（TutorABC提供／黃慧雯台北傳真）

其中，真人外師練習的「英文隨時聊」可以用10分鐘的時間，以文字、語音、影像跟真人外師聊天，解決台灣人害怕開口說又沒有英語環境的問題；Podcast的傾聽全世界，可以讓使用者利用通勤或零碎時間；AI口說，則是用來培養語句語感的精確度，若害羞的人不敢面對真人老師，它就是最好的英文工具。

「微職人」講求「硬底子、真功夫」的線上臨場教學，職人親教手把手、讓你技能帶著走。（TutorABC提供／黃慧雯台北傳真）

「微職人」則是講求「硬底子、真功夫」與「職人手把手、技能帶著走」的線上臨場教學，首波因應年終消費、年前轉職、年底尾牙，邀請了量販達人何默真、資深獵頭顧問牟宗珮，分別開設「跟著量販女王學心法！每月省購物金20%，等於多零用金20%」、「職涯薪契機！獵頭女王教你2021躍升成職場明日星」兩大課程，教上班族既節流、又開源。YAMAHA山葉音樂也將在微職人開設「輕鬆學會手提電子琴彈唱表演-3部曲」課程，預計12月底上檔，搶搭尾牙熱潮。

黃嘉琦表示，職場類型主題詢問度高，如「面試技巧、履歷撰寫、工作診斷、職涯規劃」都相當熱門，因此雀屏成為首波課程主力，而聖誕節應景的薑餅屋製作、小資省錢採購計算法、動漫模型實作技巧、人生啟發與諮商等需高度現場感的課程，也將在第二波課程名單中陸續出現。

麥奇數位也進一步指出，上班族的學習困難點來自於「時間缺乏、方法沒效、支出有限、興趣難找」，其中認為方法沒效的人，多是後來才發現學習模式並不適合自己；認為興趣難找的人，則是面臨沒課可上、地點無法配合的問題；也有人認為錢是最大的負擔，希望有更多價格親民的學習資源，亦或是期望利用下班時間，舒服在家學習。

課程企劃團隊也特別說明，2021年第一季的課程已經滿檔，將推出超過5大領域的系列主題，目前正著手規劃新一季的內容，講師合作與學員詢問非常踴躍，也期待各方職人好手來電洽詢開課，為自己增加斜槓收入，也把技能知識分享給需要的人。

(科技)