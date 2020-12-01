有關媒體報導民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金，財政部原本在昨(30)日晚間發布新聞稿，指出將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎之可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。不過，財政部今日再度搓明，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，該部在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

有一名高雄民眾大量購買1元塑膠袋或2元白包袋蒐集大量雲端發票，引發爭議，財政部原將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎之可行性。財政部今日發布新聞稿再度說明，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，該部在不修法之前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

財政部指出，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒（詐）領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制，有關1元洗發票一案，財政部高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎。

財政部表示，高雄國稅局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。另國稅局亦加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。 財政部呼籲，消費時請索取統一發票，但切勿故意不當套取統一發票中獎獎金，以免得不償失。

(中時新聞網)