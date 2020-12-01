蔡政府宣布比照國際標準，於明年元旦開放美國萊豬，藍委今質詢行政院長蘇貞昌時，質疑這是否意味其他國家萊豬也將解禁輸台？對此，蘇貞昌首度鬆口說，「依照國際標準，我們不會歧視哪一個國家，我們會做好自由貿易，會統一標準。」他還說，「跟人家自由貿易，標準都會一樣」。

不僅如此，為了行銷萊豬政策，蘇貞昌還語出驚人地說，「美國連太空人都在吃（萊豬）」；而開放更是要對全世界證明，「這個政府過去答應人家的有能力做到，有誠意做到」，氣得藍委要蘇貞昌為民進黨前後不一的立場，摸摸自己的良心。

北市長柯文哲日前公開質疑，蔡政府在宣布明年一月開放萊豬進口後，全世界的萊豬也將跟著輸入台灣。對此，當時仍是行政院發言人的丁怡銘隔空否認這項說法，強調台灣目前只允許13個國家的豬肉輸入，其中9個沒有使用萊克多巴胺。

儘管行政院當時強調「13個允許輸入豬肉的國家中，僅9個使用萊劑」。但經查，行政院沒說出口了另外4個國家，除了美國之外，就是紐西蘭、澳洲及加拿大。也因此，當美國萊豬正式叩關後，紐西蘭、澳洲及加拿大境內生產含有萊劑的豬肉，是否也將比照美國模式，要求台灣准許輸入，勢必將成為下一個未爆彈。

對此，國民黨立委楊瓊瓔今質詢蘇貞昌時指出，政府一方面宣稱開放萊豬進口，是要達成國際的平等互惠交流，問題是，我方政府禁止國內豬農使用萊劑，若真要平等互惠，要進來台灣的豬肉不也依該是要不含萊劑嗎？

對此，蘇貞昌一再重申「這符合國際標準」，並強調日本、韓國、CPTPP國家，甚至是全球101個國家都可進口萊豬。

楊瓊瓔接著追問，這樣的說法，是不是代表「萊豬進來台灣，不會只限於美國？其他國家的萊豬要來，你同不同意？」

結果，蘇貞昌首度鬆口說，政府會依照國際標準，「我們不會歧視哪一個國家，會做好自由貿易、會統一標準。」

聽到這樣的回應，楊瓊瓔表情顯得相當驚訝，拉高分貝把同樣的問題再重複問了4次，質問「你的意思是，依照一樣的標準，其他國家一樣可以進來？」蘇貞昌肯定的說，「跟人家談自由貿易，標準都會一樣的」，「我們都一定要符合這個標準」。

楊瓊瓔聽完後直說，「請你們摸摸自己的良心，你們以前說過的話，現在都在打你們自己的臉，請你說，我們開放後到底可以換到什麼好處？」

結果蘇貞昌更語出驚人地說，「委員，美國連太空人都在吃（萊豬）」。蘇貞昌也強調，開放萊豬，是要對全世界證明，「這個政府過去答應人家的事，有能力做到，有誠意做到。」

楊瓊瓔追問，「這個政府？是誰答應人家的！」這時蘇貞昌顧左右而言他，岔開話題說「過去台美之間的貿易障礙，就是這個問題」。但楊瓊瓔窮追猛問「之前從來沒有一個政府答應過，是你說錯了嗎？到底是誰答應的！」蘇貞昌才又說，清清楚楚，總統在8月28號跟全國公布這件事情了。

(中時 )