位在彰化和美的元精精密公司，引進全台唯一2.5米日本製立式研磨機台，將可研磨加工產製更大型的軸承零組件，盼搶進並催生在地綠能風機產業鏈；彰化縣長王惠美1日應邀出席剪綵，她呼籲更多產業進駐彰化投資設廠，縣府設有單一窗口，全力協助配合。
1日揭牌啟用典禮，廠商特製一只超大口罩，將總重達45 .5噸，4米長、5.5米寬、高4.5米的磨床機台罩住，象徵不畏疫情衝擊，加碼擴充精密研發量能與產能。
元精精密公司成立15年，專攻生產中大型軸承等金屬零配件，自身擁有研發能量，開發申請多項軸承專利，今年雖受到新冠肺炎疫情衝擊，元精仍斥資5000萬元，自日本引進太陽工機打造的立式磨床，還有5名日籍工程師隨機台抵台，先隔離14天期滿後才能進廠組裝試機。
39歲的元精總經理許祥啟表示，疫情影響到零組件進出口，但公司把握接單空閒期進行員工教育訓練，沒有放無薪假，也依照年度計畫引進新磨床，經1個多月組裝測試，可與全廠智慧機械串聯；新機台研磨加工精密度高達0.002mm（2µm），將可達成台灣製造、且符合國際級水準，加工生產符合海上風機需求的大型軸承，讓工具機產業技術大幅躍進、升級。
王惠美指出，許祥啟年輕有為、24歲就創業，短短10多年公司就有如此規模，代表他不僅肯做且眼光看得長遠，廠內已自動化、機械化，如今再進口新機械、如虎添翼；為鼓勵青年創業，縣府也提供SBIR補助計畫，分產業機械、智慧機械、生技與食品、創新服務、車輛運輸、紡織等7大領域，最高可補助100萬元，推動縣內產業升級。
(中時 )
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