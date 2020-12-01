民進黨桃園市議員王浩宇近日稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排「有瘦肉精」，並公布他與家樂福公關的16秒對話錄音檔，家樂福總公司則發出聲明駁斥，王浩宇今天再度公布36秒錄音檔，並要家樂福、學學美式量販店「好市多」。

對於王浩宇諸多評論，家樂福11月30日晚間在臉書主粉絲團發表「重大聲明」，強調，「美國牛肉進口皆依國家規定，且須經海關報驗程序合格始能進口；本公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出，相關抽檢報告公布於網站」，並秀出SGS檢驗報告。

但王浩宇顯然不滿家樂福回應，今(1日)再度於臉書貼文，公布36秒錄音檔。王浩宇說，作為議員，替消費者把關食安是他的責任。他指出，「家樂福公關在當初在通話中曾向他承認，該公司進口的美國牛肉，確實有時會被檢出瘦肉精，但只要超過標準就會退運，因此對牛肉含有瘦肉精或飼養過程中使用沒有意見，這部分他是基於事實發言」。他並聲稱，公關希望他刪文，也因此他才主動釋出善意刪除貼文。

王浩宇強調，家樂福作為全台灣最大超市量販，應該跟好市多一樣讓消費者清楚知道、把選擇權留給消費者就好，實在沒有必要用幾次的未檢出打模糊仗，畢竟，瘦肉精在台灣已經有合法標準，消費者接受度很高。且家樂福很難逐批檢驗、每次都提供報告，因此，只要符合標準就好，不用把自己的標準拉高到未檢出。

最後，他更表示，這是這次事件的最後一篇貼文，他除自稱堅持說實話，也堅持消費者有知的權利，有些事情應該跟消費者說清楚。

(中時新聞網)