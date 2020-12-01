中國與馬來西亞在南海南沙群島的南康暗沙存在主權爭議。11月下旬發生中國海警船曾與馬來西亞多艘艦船，在南康暗沙瓊台礁對峙。令人注意的是，雙方對峙船艦均為中國建造，中方艦艇排水量達4,000噸，而大馬排水量僅680噸，兩者戰力懸殊。

據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議組織（AMTI），日前發布文章，指中國海警船5402號，曾於上月19日駛近一個由馬來西亞與泰國公司協議營運的鑽油台，期間距離不足2海里；馬來西亞遂派出皇家海軍輔助艦「金銀花號」巡邏。數日後，馬來西亞再派出馬來短劍級的瀕海任務艦到附近海域巡邏，並曾於同月24日緊隨中方海警船航行。

資料顯示，中國海警船5402號為國產艦船，排水量達4,000噸，而馬來短劍級的瀕海任務艦亦為中國船廠建造，排水量680噸，於今年初交付。

南康暗沙位於南沙群島南部，由瓊台礁等眾多暗礁、暗沙和淺灘組成，周邊海域油氣資源蘊藏豐富。2013年，馬來西亞在礁上修建燈標助航設施以宣示主權，後被中國拆除；同年中國對南康暗沙及相關海域的巡航開始常態化。隨後，中馬海警艦在該海域頻頻發生對峙。

(中時新聞網)