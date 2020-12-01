新北市消防局於今（1日）上午9時至下午5時舉辦「109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試及土木工程技術職系」錄取分發人員教育訓練。（消防局提供）

為能共享資源，跨領域結合土木及消防考試職系辦理教育訓練，讓新進人員及早適應公務職場，藉以強化專業技能及提升廉政知能並啟發廉能思維，新北市消防局於今（1日）上午9時至下午5時舉辦「109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試及土木工程技術職系」錄取分發人員教育訓練。

邀請消防局政風室主任林三龍擔任「廉政倫理宣導」講師，透過淺顯易懂，深入淺出的方式講解，讓初任公職的新進人員理解圖利與便民的分際，另外，如程序外不當接觸、小額詐領出差(旅)費及謊報不實加班費等實務上發生的案例解析，冀許同仁未來執行公務上能有身為公務員的認知，未來在職場上應有不怕事、不畏事且勇於任事，堅持不與貪腐為伍的基本態度。

另外公務生涯中必然遭遇的課題，如遇民眾饋贈財物、參加飲宴應酬或碰到請託關說等情事，以林三龍在機關處理廉政倫理事件經驗中分享，如何在適法的情況下應對，更重要的是要懂得保護自己，隨時秉持公正無私的精神，以免不慎誤觸法網，驟失取得不得之公務人員資格。

最後，消防局長黃德清強調，辦理重大場合導入廉政宣導課程，目的在於不斷提升同仁法治觀念，俾利執行職務有所依循，現今社會風氣對於政府已有不同以往的期待，對於貪腐更是零容忍，期勉同仁能以創新思維及服務熱忱，落實本市市長侯友宜「簡政便民，行動治理，智能城市」的施政理念，讓市民在新北能安居樂業。

(中時 )