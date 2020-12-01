桃園市長鄭文燦大讚大廟口派出所整修完工樣貌，表示舊城有很多故事值得去發掘。（姜霏攝）

桃園市歷史建築大廟口派出所為桃園市目前僅存的日本時代警察官吏派出所，深具歷史與文化保存價值，桃園市文化局2017年將該處登錄為歷史建築後，工程總經費高達1872萬元，2018年完成調查研究及規畫設計，2019進行修復工程，日前剛完工1日舉辦開幕茶會。

大廟口派出所位於桃園市景福宮側邊，為1927年創建的市街地警察官吏派出所，一樓為派出所，二樓為保甲聯合會議室，並配置壯丁團與消防設備，同時保存有日治時代派出所與清朝保甲制度，具有雙重的歷史意義。

桃園市長鄭文燦1日親臨開幕茶會現場，他強調「都更不要把歷史放棄掉，更要把歷史找回來」，該處修復工程以舊城、商圈及文創三面向進行原貌修復，期盼未來能發展成桃園街舊城故事館及旅遊資訊中心，成為桃園歷史的重要文化地標，讓民眾對桃園過去的歷史更熟悉，表示以後有適當的歷史建築也會努力修復。

文化設施科長沈建忠指出，修復過程中因該處的天花板過於老舊、不敷使用，因此以復刻的方式維持外觀，而內部使用現代化的材質跟構造，並且把通內部空間，未來能做活動相關的規畫。

開幕特展中所展出的建築構件與老照片，可看出派出所建築近百年的變遷，還有兩幅介紹文化景點的大地圖，古今對比出桃園舊城以及現今的桃仔城文化資產景況，提供桃園舊城從清領時期以來的食衣住行育樂及信仰文化。

(中時 )