近年大陸長租公寓、租房平台頻頻「爆雷」，2018年至今已超過170 家，今年影響最受關注最多的是蛋殼公寓事件。據大陸《財經》引述上海律師張偉與多個城市租客聯繫錄音指出，蛋殼現資金缺口有90億元（人民幣，下同）之多。甚至一位前清潔服務合作商說，據蛋殼供應商自行統計共約6億元貨款未結清，兩項相加的資金缺口上看96億元。

據了解，蛋殼公寓事件之下，包含自如、我愛我家、建設銀行均被大陸住建委詢問過接手意向，但至今仍無具體消息，而微眾銀行也給出4個月的徵信期間供各方尋找租金貸缺口解決方案。

近期，蛋殼公寓多地被曝「爆雷」，很多租客被強制解約面臨「房租不能退，有房不能住」的兩難。如果搬走預付的房租就沒了，不搬又有被強制清退的可能，同時蛋殼公寓租客更反映不僅損失已交的押金和房租，未來每個月還需繼續支付「租金貸」，否則可能會影響徵信。

(旺報 )