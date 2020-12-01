中興警分局設「AED」，守護員警及民眾健康。（中興分局提供／廖志晃南投傳真）

心肌梗塞憾事時有所聞，中興警分局長黃念生，洽商警友辦事處主任簡志聰籌設AED設備，解決緊急救護設備不足問題；簡志聰慨然捐贈一組，福智美科技公司加碼再捐贈一組，將分別裝置於中興派出所及光明派出所。

黃念生表示，南投縣警察局長呂新財，有感於他單位同仁偶有心肌梗塞情形發生，屢次在公開集會中，提醒各級幹部要特別關心同仁身體健康；他因而有裝設AED的構想。

簡志聰表示全力支持，並提到日前才親眼目睹多年球友，因事發現場有AED設備，才能在第一時間救寶貴生命。經接洽福智美科技公司，該公司表示警察是安定社會的重要力量，特別捐贈一組AED設備，以實際以行動表達對警察的支持。

黃念生表示，非常感謝簡志聰及福智美科技公司，這2組（Lifepak LP1000型）AED，將分別裝置於中興派出所及光明派出所；為了讓AED發揮最大成效，也商請AED業者傳授心肺復甦術（CPR）及AED操作，使員警具備基本技能，提升急救效率，營造民眾及同仁更安全的洽公與辦公環境，避免憾事發生。

(中時 )