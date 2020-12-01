明年元旦將開放含瘦肉精美豬進口來台，若食用過量的瘦肉精，可能引發心悸、頭暈、甲狀腺亢進等症狀，尤其瘦肉精易積蓄在豬內臟內，台灣不少產婦坐月子時會食用大量的豬肝及豬腎，對此桃園市衛生局回應，兩週前已主動向業者宣導，避免造成消費者的疑慮。

衛福部長陳時中日前公布美豬萊劑標準，腎臟、肝臟皆為0.04ppm，肌肉、油脂及其他部位為0.01ppm，而當時陳時中也說，多數產後婦女坐月子會吃豬腎，若平時食用的豬肉皆含萊劑，且又食用豬腎，萊劑攝取量恐怕會高達每日容許量的89％。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，根據成大撰寫的健康風險評估指出，坐月子的產婦暴露的萊克多巴胺劑量風險是一般人的8倍，而顏宗海建議，孕婦及未滿18個月的孩童避免吃含有萊劑的肉品，因孩童發育未完全，恐造成器官衰竭。

桃園市衛生局回應，目前桃園市共有36家產後護理之家，於兩周前已主動向業者宣導政府的相關規範，呼籲機構需將食品來源標示清楚，明年開放後美豬後便將展開聯合稽查，若業者未依規定標示，可依食品安全衛生管理法處3萬到3百萬元，若標示不實，可處4萬至4百萬元。

秉坤婦幼醫院附設產後護理之家負責人謝妱玲說，一切作業會比照政府規範辦理，即便國內以往有進口其他國家的豬肉，秉坤仍僅使用台灣豬，她提到，某些機構的菜單會整個禮拜都是以豬肝及豬腰為主，若又使用美豬的話，較容易造成萊劑過量的情形。

(中時 )