台北市觀傳局指出，北市防疫旅館再增3家 ，其中「世方旅居文旅」於11月17上線、「城美行旅」於11月26上線，「雀客旅館台北站前」則於今日上線，歡迎有需要的民眾選擇。
觀光局指出，世方旅居文旅有房間數121間、每晚房價為新臺幣2,500元至3,500元；城美行旅有房間數49間，每晚房價為新臺幣2,100元至4,800元；雀客旅館台北站前有房間數100間，每晚房價為新臺幣2,300元至3,800元。
觀傳局說，這些防疫旅館均經市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合SOP。另為避免旅客與旅館人員接觸，旅館皆有提供LINE好友以便聯繫付款、送餐(任何飲食需求、美食代購)、關懷等事宜。
觀傳局強調，目前共成立 88 家防疫旅館，總房間數 5946間 ，後續將持續與民間旅館業者通力合作，提供境外學生、商務客等居住的空間。
(中時 )
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