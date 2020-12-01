玩家期待的《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日在台正式展開公測。今(1)日 Riot Games東南亞區總經理Justin Hulog及台灣大哥大總經理林之晨現身記者會，同日舉辦全台首場明星表演賽，由茄子蛋結盟知名實況主小草Yue、小葵組成的《峽谷先鋒隊》，對戰創作才子周興哲、周予天與BeBe、西門夜說及MiSTakE的《激鬥英雄隊》，精彩刺激的對戰讓在場超過200名的玩家以及數萬名Twitch直播觀眾大呼過癮。

台灣大哥大總經理林之晨表示，非常開心能與Riot Games聯手，開啟電信遊戲代理的全新商業模式。從《符文大地傳說》、《VALORANT 特戰英豪》到即將展開公測的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，台灣大哥大不斷打造讓用戶有感的超5G應用，其中《英雄聯盟：激鬥峽谷》更是眾所期待的年度手遊鉅作，承襲PC版的精粹，為手機環境原生再造，讓玩家可以隨時隨地用手機上線組隊推塔，增加參戰的便利性。台灣大也將持續優化用戶最佳連線品質，在峽谷中可以明顯感受5G的大頻寬及低延遲優勢，優化行動版遊戲體驗。

林之晨進一步分享，隨著時代的改變，電競遊戲不僅僅是休閒活動，而是學生可以從中獲取實戰學習的重要管道。透過排兵布陣、技能搭配等訓練策略思考，讓玩家在過程中能收穫不少啟發。《英雄聯盟：激鬥峽谷》亦屬於策略性的競技遊戲，玩家們從推塔路線的設定、隊伍的組成、相對應搭配的技能以及如何團隊合作等等，都大有學問。林之晨也宣布，台灣大也將深入校園，未來將舉辦一系列《英雄聯盟：激鬥峽谷》的活動，向高中及大專院校的遊戲好手們廣發英雄帖，尋找最快推塔成功的策略思考高手。

Riot Games東南亞總經理Justin Hulog則表示：「非常開心能和台灣大哥大從《符文大地傳說》、《VALORANT特戰英豪》，到現在的《英雄聯盟：激鬥峽谷》，歷時九個月發布了三個遊戲，也因為有台灣大哥大如此給力的合作夥伴，才能達成這些目標。很高興再次與台灣大合作，將台灣玩家帶入激鬥峽谷的世界。我們知道讓玩家久等了，很開心台灣在12月8日開始加入公測行列，期待在遊戲中見到大家。」

發表會由舞團帶來KD/A人氣單曲「The Baddest」熱鬧開場，全台首場《英雄聯盟：激鬥峽谷》明星表演賽也是發表會的焦點，由人氣樂團茄子蛋結盟知名實況主小草Yue、小葵組成《峽谷先鋒隊》，對戰創作才子周興哲、周予天與BeBe、西門夜說及MiSTakE的《激鬥英雄隊》展開五對五的激烈對戰。開賽後雙方各自化身心目中的英雄角色，使用獨門絕招、大顯身手，紅藍對戰你來我往，戰況激烈！ 最終由「激鬥英雄隊」拿下這場比賽的勝利，周興哲周予天表現出色，組隊電競好手世界冠軍MiSTakE聯手BeBe，展現世界冠軍的氣勢，峽谷先鋒隊潛力十足，茄子蛋戰隊的默契搭配將比賽的精采度拉到最高點。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於12月8日正式公測，官方活動同步開跑。台灣大特別在台北大直美麗華舉辦「峽谷地標！推塔激鬥」活動，全台首座5米防禦塔地標空降美麗華！玩家到現場透過AR技術，使用IG濾鏡即可召喚巴龍現身，假日還有Coser與玩家同樂。12月8 日起至1月10日止，玩家到現場打卡還可參加抽獎，掃描QRcode進入活動網頁參與線上推塔活動，就有機會將限量英雄造型與Gogoro帶回家！

(科技)