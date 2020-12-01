警方破獲藏身在住商大樓內的賭博機房逮回5人移送法辦。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

曾從事建築業包商的30歲許姓男子，摔傷後無法爬上爬下，竟動起歪腦筋，今年4月經營網路賭博，以合法博弈網站為名目，在社群軟體招攬客人加入會員，藏身永康某住商大樓，警方日前接獲線報追查，埋伏大樓伺機而動，昨天剛好遇到許男率成員去土地公廟拜拜求財返回，被警方逮獲，警訊後依賭博罪嫌將許男等5人移送法辦。

許男高職畢業後到工程行做建築泥作師，後來甚至自立門戶當包商，還曾經幫永康警分局新的辦公廳舍貼磁磚，未料，一次施工時摔傷，無法繼續從事建築業，竟轉行從事賭博相關工作。

警方指出，許男將機房隱藏設置在永康一棟住商大樓內，因成員出入複雜，引來附近鄰居注意，警方日前接獲線報，會同刑事警察局電信偵查大隊第三隊組成專案小組，昨天在大樓附近埋伏，見許男與其他成員陸續開車回來，破門逮人。

許男落網後無奈嘆，前腳才剛帶成員到附近土地公廟求財，結果求財不成，就先遭警方逮捕。警方也在現場起獲電腦主機、螢幕、工作用手機、開獎表以及監視器等證物。

警方調查，該賭場雖營運7個多月，但不法下注賭資高達1億餘元，該網路賭場採「會員實名制」，提供不特定賭客購買儲值及點數變現服務，變相以現金招攬賭客參與賭博，內容包含運彩簽賭、百家樂、拉霸機、牌九等多項線上博奕遊戲。

(中時 )