台南市政府1日選在樹谷園區音樂廳舉辦優良市集暨樂活名攤頒獎典禮，共有400位攤商出席領獎，場面熱烈，南市在今年經濟部的優良市集暨樂活名攤認證中，共有49處拿下優良市集，是全台之冠，在最高評等5顆星的樂活名攤中，共拿下2108顆星，成果豐碩，可說是「星星堆滿天」。

南市副市長趙卿惠表示，今年台南傳統市場創造的樂活佳績可說是滿天星，其中東菜市市場拿下5星及防疫經驗典範市集，該市場在疫情期間積極防疫布置，市場攤商全面戴口罩，平時也積極推動國際觀光雙語化，是傳統市場經營的標竿示範，榮獲雙冠王稱號實至名歸。

趙卿惠說，市場不只是滿足民眾的口腹之慾，其中光是專攻「孤味」的業者就有800家以上，屹立多年不衰，店家可說個個都是身懷絕技的「食神」。

經發局長陳凱凌表示，台南是台灣發跡較早的城市，悠久的歷史讓南市素來有文化首都的美稱，其中傳統市場就扮演著舉足輕重的關鍵角色，近年來市府與各市場攜手合作，用創新想法改造市場整體營運，輔導市場轉型，讓市場不僅具備人情味，也成為多元溫馨的生活機能場所。

近年包括舉辦市場小旅行、青年創業競賽、攝影展等許多創意活動，期盼以各式活動吸引不同年齡層民眾走入市場，也翻轉傳統市場經營模式，未來將持續整合市場共同合作，帶動市場整體意識，融合傳統與創新。

(中時 )