遊民倒臥公園 里長發現已死 警方調查死因 18:202020/12/01 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏警偵辦方姓遊民死亡案，已組成專案小組，釐清案況。（警方提供／林和生屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東警分局上月29日清晨，接獲永城里里長報案，指稱永新公園內有人躺臥里活動中心前方座椅旁，員警到場後調查發現，62歲方姓遊民經救護人員確認四肢已僵硬、明顯已死亡。 警方指出，初步調查死者身上無明顯外傷、現場經勘查亦無打鬥或破壞痕跡。因方男為遊民，經查詢相關資料後已經聯繫家屬及發現人協助製作調查筆錄後，報請屏東地檢署相驗。 惟人命關天為求慎重起見，屏東警分局現正成立專案小組，積極調閱現場周遭監視器以釐清案況。 (中時 ) #發現 #屏東 #調查 #遊民 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失聯國道警官石碇尋獲 倒臥溪谷已無生命跡象 17:192020/12/01 社會 小貓遭綁4肢封箱等死 志工打開一看當場嚇壞 17:422020/12/01 搜奇 蔣月惠抗議高舉「這兩顆彈」民眾嚇得差點噴尿急閃避 10:282020/12/01 社會 舞弊防制專欄－全球經濟犯罪調查 新冠時代的舞弊預防、偵測與調查（中） 04:102020/12/01 金融．稅務 國民黨花蓮黨部反萊豬看板 遭噴漆抹綠 04:102020/12/01 地方新聞 防疫工作比氣長 黃偉哲台南火車站宣導秋冬防疫 12:352020/12/01 生活 抗衡中俄 澳洲將聯手美國研發極音速飛彈 12:332020/12/01 國際 勞動基金組長涉炒股弊案 勞動部：主動移送調職 13:532020/12/01 政治 肇事駕駛交通違規達82件 聲稱煞車失靈 奧萬大遊覽車翻覆 釀1死20傷 04:102020/12/01 焦點要聞 港警察體育遊樂會 遭3青年投擲汽油彈 11:512020/12/01 兩岸 社會熱門新聞 中正一分局長網紅女兒拍警宣傳片 酬勞曝光挨批自肥 - 社會 影片曝光 「回家喝媽媽煮的雞湯」 21歲女護遭「無照酒駕男」撞飛命危 - 社會 奧萬大翻車1死20傷 檢方偵訊遊覽車駕駛 事故關鍵曝光 - 社會 放送前女友得菜花 男再PO她露奶照：給你DIY用 - 地方萬象 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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