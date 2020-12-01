屏東警分局上月29日清晨，接獲永城里里長報案，指稱永新公園內有人躺臥里活動中心前方座椅旁，員警到場後調查發現，62歲方姓遊民經救護人員確認四肢已僵硬、明顯已死亡。

警方指出，初步調查死者身上無明顯外傷、現場經勘查亦無打鬥或破壞痕跡。因方男為遊民，經查詢相關資料後已經聯繫家屬及發現人協助製作調查筆錄後，報請屏東地檢署相驗。

惟人命關天為求慎重起見，屏東警分局現正成立專案小組，積極調閱現場周遭監視器以釐清案況。

(中時 )