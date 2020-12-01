小陶抖音擁有61萬粉絲。(圖／翻攝自鳳凰網)

一名在抖音擁有61萬粉絲的簽約女藝人小陶（化名），近日自爆被酷狗音樂副總裁陳英烽騙婚，還替他生下一子，結果後來才發現對方已婚，而陳英烽謊言被拆穿後，拒付孩子撫養費及房貸尾款，讓小陶氣得提出告訴。

據《鳳凰網科技》報導，小陶是一家知名文娛企業簽約藝人，抖音有61萬粉絲，去年11月在頭等艙邂逅陳英烽，男方主動要她微信，之後就發展成戀人關係，而她懷孕後，陳英烽更在廣州買下一套公寓給她住。

不過之後小陶發現陳英烽已婚，男方表示願意與現任老婆離婚，和她在一起，但遲遲未離婚，而她也錯過引產最佳時機，最後只能生下孩子，現陳英烽拒絕支付孩子的撫養費用，她也向法院提出訴訟，要陳英烽支付孩子扶養費到18歲前，還有支付廣州公寓房貸，更稱被施暴2次。

據悉，小陶父母從事房地產行業，父親擔任多家民營企業的股東及高管，她也表示自己家境比陳英烽好，「大概幾個億（人民幣）」，兩人約會幾乎都是她花錢。對於陳英烽鬧出桃色糾紛，酷狗音樂表示「暫不方便回應」。

(中時新聞網)