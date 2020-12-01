新冠肺炎防疫期間，新北市中和區公所防疫有成，獲台灣、國外媒體報導，中和區長賴俊達以「防災減災」、「疾病防治」等7大構面發展26項子計畫，榮獲「台灣健康城市韌性與創新獎」殊榮，消息傳回中和，不僅基層公務員開心，連中和民眾也備感驕傲。

賴俊達表示，以往打造韌性城市都以不淹水的城市及土地、環境韌性為主，而中和區公所建構韌性城市具備「全方位思量」。主辦單位國健署更於頒獎典禮中邀請專題演講。

今年以「防疫社區新思維、防災建構好韌性」為主題，規畫「防災減災」、「疾病防治」、「低碳綠能」、「親水治水」、「綠能運輸」、「長青樂齡」、「文化永續」7大構面為基礎，發展26項子計畫。

此外，公所防疫作為也受國內外媒體注目，包括德國之聲、日本NHK等都至中和採訪及深入報導，收視超過1億人口，防疫作為揚名國際，中和已成為基層防疫標竿、全國韌性城市新榜樣。

值得一提，公所配合中央及市府防疫機制，率先成立鄉鎮區級居家檢疫關懷中心，組成 585位防疫志工等，完善網絡組織提供許多貼心服務，至今已撥打10萬5000多通居家檢疫關懷電話、發送6559件關懷包、3749件送餐等關懷及防疫作為，蔡英文總統頒發全國防疫獎章，4位志工中有3位來自於中和。

賴俊達強調，明年將爭取「西太平洋健康城市聯盟獎項」與「永續城市」，讓世界看見台灣、看見新北中和，讓中和更好、更美。

(中時 )